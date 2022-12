A unas horas de la Nochebuena y Navidad, Andrea Iturre continúa en la búsqueda de Tito, el felino que fue extraviado por la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) en la ciudad de Tarija. Es la primera vez que la familia Iturre pasará alejada de su mascota, tampoco celebrarán, pues consideran que estos días son “tristes” y cada esfuerzo estará dedicado a la tarea de encontrarlo.

“La búsqueda continúa, para mí estos días siguen siendo iguales, no cambia nada hasta que Tito esté de vuelta (...) Nosotros vamos a pasar buscando, me voy enfocar más en estos días de Navidad porque lamentablemente la gente utiliza los petardos y me preocupa que lo asuste, entonces mi búsqueda continúa (...) Es la primera vez que Tito pasa alejado de su familia, Tito siempre ha estado conmigo”, manifestó a Página Siete Digital la propietaria del felino. Contó que su madre llegó de España para apoyarle y acompañarle en estos tiempos difíciles para ella.

“Mi mamá llegó de emergencia por toda esta situación, hoy la estoy recogiendo, ella llegó desde España y para nosotros va a ser una Navidad triste, hasta que yo pueda estar con él no pasa a ser una Navidad especial como antes, siempre buscaba un regalito para él, siempre preparaba algo para él”, agregó Iturre.