Especialistas: la postergación del censo afecta a las regiones

Expertos indicaron que el mayor beneficiado por la postergación del censo es el Gobierno, porque ya no llamará a un pacto fiscal ni redistribuirá los escaños en la Asamblea Legislativa. Aseguraron que las regiones serán las más postergadas porque por otros tres o cuatro años más no podrán alcanzar los recursos necesarios para atender a su población.

“Sólo gana el Gobierno porque los compromisos que tiene con el desarrollo de la población boliviana se postergan, por lo menos, hasta 2026. Perdemos todos los bolivianos porque las alcaldías y universidades dependen de los recursos que se distribuyen con base en su población. Ellos van a quedar postergados por cuatro años más”, explicó Mamfredo Bravo, coordinador de la Comisión Interinstitucional Pro Censo de Santa Cruz.

Bravo calificó como “una irresponsabilidad” fijar esta nueva fecha porque se postergan las demandas, en especial para los municipios que están creciendo y no tienen las condiciones para atender a esta población. “Se postergan las soluciones porque de realizarse el censo en 2024, los resultados saldrán en 2025 y se aplicarán desde 2026”, dijo.

Melvy Vargas, exdirectora del INE de Santa Cruz, dijo que con la postergación “todos perdemos y el único que gana es el Gobierno”. “Al no haber censo no hay información actualizada, no se puede hacer una buena planificación, no hay una buena asignación de recursos. Estamos trabajando con datos de 2012 y tenemos muchos problemas porque (ese censo) tuvo muchos errores”, sostuvo.

Vargas añadió que el Gobierno gana porque tendrá dos años para seguir trabajando con datos de 2012. “Sin reasignación de recursos, continuará con la misma distribución de escaños parlamentarios considerando que 2024 ya es un año preelectoral y podría ser empleado como plataforma electoral”, dijo.

Yuri Miranda, exdirector del INE, explicó que “todos salimos perjudicados”, todas las regiones son afectadas porque continuarán trabajando con datos censales de hace más de 10 años.