El Gobierno indicó que el uso del barbijo a partir del 1 de agosto será voluntario, aunque aclaró que en las unidades educativas y los hospitales permanecerá su uso. No obstante, los especialistas recomiendan que el uso continúe en espacios de aglomeración y por síntomas de resfrío.

“Nosotros estamos usando todavía el barbijo en espacios cerrados, (pero) a partir del 31 de julio vamos a dejar de lado la Emergencia Sanitaria y el 1 de agosto nosotros vamos a migrar un paso menos dentro de la escala epidemiológica hacia una alerta epidemiológica nacional por Covid-19”, enfatizó la Ministra de Salud, María Renée Castro.

Aclaró que eso no significa que esté prohibido el barbijo a partir de ese momento, sino que se use de forma voluntaria, vale decir, que “si se siente más tranquilo, que lo use”, no obstante reiteró que en los centros de salud para proteger al personal de atención.