Está prohibido ingresar comida a los cementerios

Hoy y mañana estará permitido el ingreso sólo con flores al Cementerio General de La Paz por nueve puertas habilitadas por Todos Santos, no estará permitido el ingreso de personas en estado de ebriedad o que lleven bebidas alcohólicas o comida.

El miércoles se cortará el tráfico vehicular a dos cuadras del camposanto. Los efectivos controlarán ingresos y salidas.

“Tenemos prohibiciones de acuerdo con el reglamento del Cementerio, por ejemplo el no ingreso de bebidas alcohólicas, no ingresar con alimentos perecederos, no armar las mesas dentro del camposanto, no ingresar en estado de ebriedad y mantener las medidas de bioseguridad”, informó la directora de la entidad descentralizada municipal de cementerios de La Paz, Patricia Endara.

Dijo que entre otras recomendaciones está la de cumplir las medidas de bioseguridad (uso del barbijo, alcohol en gel y distancia), no llevar niños ni personas de la tercera edad por las aglomeraciones; además, para que el tránsito vehicular y peatonal sean más fluidos y tranquilos, se deben respetar los espacios de circulación.

Endara anunció que se habilitarán hoy y mañana las nueve puertas por las cuales la población podrá ingresar y salir. Además, se podrá llevar flores para colocar en los nichos de los difuntos de las 8:00 a las 18:00.

El miércoles se aplicarán las mismas medidas prohibitivas a los visitantes al mayor camposanto, pero, además, en el mismo horario se cortará el tráfico vehicular alrededor de dos cuadras. En el Cementerio La Llamita, la Av. Periférica permanecerá cerrada durante el día para que la gente acuda con facilidad al camposanto.