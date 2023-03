Este lunes empieza la restricción vehicular ampliada en La Paz, por lo que los motorizados con placas que terminan en 1 y 2 no podrán entrar al centro de la urbe desde las 07:00 hasta las 20:00. Quienes infrinjan esta norma serán sancionados por efectivos de la Policía Nacional, así lo informó el alcalde paceño Iván Arias.

“Esto ha sido un proceso de concertación largo, nos ha tomado tiempo y hemos ido definiendo las rutas, hemos definido los tiempos y desmentir algunas cosas: primero que no hay doble restricción, las placas 1 y 2 no salen lunes, se quedan en casa, las placas 3 y 4 se quedan el martes en su casa, el miércoles la 5 y 6, el jueves la 7 y la 8, y el viernes las placas que terminan en 9 y 0, por lo tanto, no hay doble restricción”, dijo el alcalde.