Estudiante con 5 años en la U asume el cargo de Max, denuncian que es de su rosca

El nuevo representante de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Wálter Nakashima, reconoció haber participado en el video que la semana pasada publicó Max Mendoza, el ahora expresidente de ese estamento. El joven estudiante aseguró que “no tenía dónde sentarse”, por eso estuvo al lado de su antecesor.

¿Observan que usted es parte de la rosca de Max Mendoza?

Nosotros formamos parte del consejo de dirigentes (de las federaciones universitarias locales). Por eso, se publicó (un video) en el que se informa sobre la postura de los dirigentes en la que había tomado la decisión de no ser parte en este congreso por no tener las garantías de seguridad, es por eso que salió aquel manifiesto.

¿Pero se lo vio a usted sentado al lado de Mendoza?

Sí, justo por eso hubo una confusión, mi persona estaba al lado de Max porque no había dónde pararse. Como consejo de dirigentes respaldamos lo que habíamos decidido, pese a las decisiones y opiniones personales de los ejecutivos.

¿Quien es Walter Nakashima?

Es estudiante de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Amazónica de Pando. Me inscribí en 2017. Pero por el tema de la pandemia dejé mis estudios un año. Tuve que dedicarme a otras cosas porque la calidad de los estudios era otra cosa, no era lo mismo que presencial.

¿Cómo asume el cargo?

Justo mi universidad tenía siete años de no tener un ejecutivo electo, siempre había un interinato, de personas mayores, pero conmigo hubo un cambio, lo cual tuvo una buena y decente imagen. Siempre me gustó la ciencia, las investigaciones y por eso gané varios proyectos. Luego surgió la dirigencia universitaria y decidí candidatear, gané y asumí la FUL.

¿Se van a cumplir los dos meses de gestión para convocar a elecciones?

Tenemos un compromiso y un mandato como dirigentes, nosotros seremos respetuosos.

¿Qué opina sobre la gente que tiene una permanencia de 18, 20 o 30 años en la universidad?

No puedo criticar eso, porque el tema de la permanencia estudiantil es algo bastante delicado, no todos tienen las mismas condiciones para estudiar. Cuando hablamos de eso involucramos a todo el estamento estudiantil.

En mi universidad estamos implementando un programa de fortalecimiento debido a la deserción estudiantil por problemas económicos, otros no pasan materias por responsabilidades en el hogar o porque no tienen dinero para continuar su formación.

¿(Como representante de la CUB), qué acciones asumirá contra Max Mendoza y otros dirigentes denunciados, por ejemplo: Álvaro Quelali?

Si la Justicia nos convoca, nosotros somos respetuosos y vamos a colaborar con la investigación. Si nos manda a declarar, vamos a hacer declaraciones. Yo confío plenamente en la Justicia para que se pueda investigar correctamente. Nosotros vamos a colaborar.

¿Pero personalmente, qué acciones tomará contra esa cúpula, porque nos indicaron que usted busca cambiar la imagen de la CUB?

Ayer asumimos como dirigentes y (todavía) no se hizo un análisis (...) No tengo ni un documento, recién asumimos ayer (al cargo), sería irresponsable de mi parte afirmar algo, recién veremos qué hacemos. Pero si hay algo, vamos a proceder, no se puede tapar la injusticia. Nosotros estamos para hacer un cambio en el sistema.