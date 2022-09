Estudio detecta vacíos en el análisis de explotación sexual en niños en Bolivia

La falta de datos estadísticos, los prejuicios de la sociedad o no contar con un sistema especializado son algunos de los factores identificados en un estudio que aborda la situación de niños y adolescentes varones que han sido víctimas de explotación sexual en Bolivia.

Este estudio cualitativo fue realizado en colaboración con ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes) como parte de la Iniciativa Mundial para Niños, con la finalidad de conocer la situación de la explotación sexual en el país en el que las víctimas son varones, en específico niños y adolescentes.

Bolivia es el único país de Latinoamérica que hizo esta investigación en 2021 con la colaboración de los “actores de primera línea” como las Defensorías de la Niñez a nivel nacional o el Ministerio Público que realizaron entrevistas anónimas para el estudio, contó a Efe el subdirector de la fundación Munasim Kullakita, Ariel Ramírez.

Se identificaron algunos vacíos en la temática, como no contar con datos estadísticos sobre la explotación sexual en varones o la falta de especialización del personal que aborda estos casos, además que “no hay un sistema especializado” de protección específicamente para los niños víctimas, comentó Ramírez.

También detectaron que no hay un centro de acogida que atienda específicamente a víctimas hombres, además se identificó que existen “prejuicios y estigmas” de la sociedad e incluso de las propias familias de los niños y adolescentes, lo que causa que muchos de ellos callen o no denuncien la situación, prosiguió Ramírez.