“Por ejemplo, en Facebook, por cultura digital, las personas no tienen sólo una cuenta, sino que han optado por tener tres hasta cinco cuentas, dependiendo mucho el uso que le dan”, dijo López.

“Facebook ha utilizado sus mecanismos para eliminar las cuentas duplicadas, cuentas fake (falsas) o cuentas que no tenían identidad porque últimamente Facebook se ha vuelto muy exigente con los datos personales”, sostuvo.

Es por ello que META, desde hace dos años, inició el proceso para eliminar este tipo de cuentas y logró depurar alrededor de 2 millones, de acuerdo con el análisis de López, no obstante, Facebook continúa en primer lugar de cuentas creadas en Bolivia.

“Esto no es lógico”, refirió López, pues en Bolivia no toda la población usa redes sociales.

Muchas personas, por su avanzada edad, no saben cómo hacerlo, no les interesa o no tienen conexión a internet porque viven en zonas alejadas; o también están los más jóvenes, quienes ahora optan por redes sociales más dinámicas y creativas como TikTok, la cual ha ganado usuarios de forma masiva en estos últimos años.

En ese sentido, López recalcó una vez más que hay más usuarios que personas porque ahora las redes sociales son usadas para otros fines como el marketing, la política, el ocio, etc.