Eva cambia a tres secretarios y afirma: Hay gente que se atribuye a nombre mío para hacer sus matufiadas

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, admitió que su administración se ve dañada por la corrupción y dijo que hay personas que levantan su nombre, que dicen ser gente cercana a ella para cometer actos irregulares.

“¿Saben qué nos hace daño?, la corrupción. Hay gente que se atribuye a nombre mío o de gente muy cercana a mí para a hacer sus matufiadas, denúncienlos, porque yo no he apadrinado a nadie. Aquí no está nadie por favores de nadie (...). Aquí no van a hacer lo que les da la gana, porque si ustedes no denuncian, son cómplices”, manifestó la autoridad municipal, en un mensaje que dirigió a los funcionarios, subalcaldes y representantes de organizaciones sociales.