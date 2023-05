La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó este martes que no habrá un incremento en la tarifa del pasaje en el transporte público, mientras no se elimine el trameaje en esa urbe.

“Hemos sido claros en las mesas de trabajo con la familia del transporte, mientras no acabe el trameaje, nosotros no aumentamos el pasaje y no va a haber un aumento, y si vamos a hablar va a ser de una nivelación”, sostuvo Copa a los medios de comunicación.