Eva Copa presenta una denuncia penal contra Gustavo Torrico, que la llamó “loca”

“Tenemos que ver otra mujer más agredida y violentada por parte de estos varones que no tienen ni un mínimo de respeto hacia una autoridad y sobre todo a una mujer”, lamentó Campero ante los medios de comunicación.

La polémica surgió luego de que se divulgara un video en el que se observa al viceministro referirse a la alcaldesa en la inauguración de la Escuela de Formación Política MAS en El Alto.

“Si fuéramos tan comprometidos con el MAS, ni por putas esa loca sería alcaldesa de El Alto”, afirmó Torrico al referirse a la victoria de Copa en las elecciones subnacionales de 2021 y a la división del MAS en ese proceso electoral.

La mañana de este martes, Torrico aseguró que no denigró a nadie, culpó a los medios de comunicación de una supuesta tergiversación y dijo que Copa es su “amiga”.

“No insulté a nadie, no denigré a nadie, como lo plantea algún periódico. Dije dos frases que no van directamente a la señora Eva Copa, en ningún momento. Están diciendo que yo le falté el respeto. En ningún momento, no podría hacerlo”, señaló

El abogado Campero indicó que cuentan con grabaciones, imágenes y testigos como pruebas.

“Hoy se está formalizando una denuncia penal por violencia política contra este ciudadano, Gustavo Torrico, con la finalidad de establecer que esta denuncia sea admitida por el Ministerio Público”, destacó el jurista.

Recordó que las palabras del viceministro fueron registradas en un grupo político. En este contexto, el primer testigo que se pide sea convocado a declarar será el presidente Luis Arce Catacora.

“Él tendrá que venir a decir el porqué uno de sus miembros del Ejecutivo ha venido a atacar a una mujer, cuando hoy en día se pelea por proteger a las mismas”, añadió Campero..