Evacúan colegio en La Paz por covid y en dos semanas recrudecerá el frío

Un colegio que se encuentra en el centro de La Paz fue evacuado ayer ante un posible contagio de Covid-19. La Secretaría Municipal de Salud informó que hoy realizará una evaluación al establecimiento. Esta emergencia ocurre cuando las temperaturas van en descenso y recrudecerán en las próximas dos semanas.

Santa Cruz ya tiene cinco colegios con casos sospechosos y confirmados con la enfermedad, algunos de ellos volvieron a las clases virtuales por una semana. En El Alto no se registran contagios hasta el momento.

“Se reportó a la Secretaría de Salud un contagio (de Covid-19) en un colegio”, según una información proporcionada por esta dependencia municipal. Ante esta información, el personal municipal procederá a “corroborar el caso” hoy. “Una vez se haga (la evaluación) tendremos más datos para tener una precisión sobre cuántos alumnos, si sólo es uno o si sólo es el profesor”, agrega el reporte.

Ante estos casos sospechosos de covid, la dirección del establecimiento evacuó ayer por la mañana a los estudiantes y suspendió las labores escolares hasta el viernes para realizar la desinfección de las aulas.

La Secretaría Municipal de Salud anunció -además- que desplazará brigadas móviles y hasta anoche coordinaba si estos equipos irán directamente al establecimiento o a los domicilios de los estudiantes para realizar las pruebas de diagnóstico. Anuncian que darán los resultados hoy al mediodía.

Cecilia Vargas, jefa de la Secretaría de Salud, dijo que en estas tres semanas se dispararon los contagios por resfríos en los menores de edad. “Hubo un ascenso del 57% de infecciones respiratorias en menores de 14 años y un incremento del 77% en neumonías en las pasadas tres semanas. Éstos son reportes del Sedes en relación al municipio de La Paz”, agregó.

El secretario de Salud de El Alto, Saúl Calderón, dijo que en esta urbe aún no se registraron casos ni sospechosos de covid entre los alumnos o docentes. “Hasta este momento no tenemos casos confirmados. Ayer (el lunes 30 de mayo) no se reportó ningún positivo. Estamos en una zona plana respecto a la enfermedad”, afirmó.

Aclaró que por “instrucción” del Ministerio de Salud “cualquier problema de neumonías o de IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas) se lo tomará en primera instancia como covid”.

Calderón explicó que en caso de identificar a un estudiante con síntomas, el plantel del colegio deberá trasladar al alumno al centro de salud más cercano. “Si se establece que es covid, ese curso debe dejar de asistir a clases. Si se presentan (los casos) en más de dos cursos, la unidad debe parar la actividad hasta confirmar si son positivos”, dijo.

Santa Cruz es una de las regiones con mayor número de casos y en cinco colegios se registraron infectados, tres en la capital oriental, uno en La Guardia y otro en Porongo.

José Luis Vargas, director del Colegio Nacional La Florida de la capital cruceña dijo a medios locales que confirmaron la presencia de la enfermedad. “Decidimos retomar las clases virtuales por siete días ante la presencia de un caso positivo de un estudiante”, afirmó.

Osman Cabrera, dirigente del magisterio urbano de Santa Cruz, confirmó que cinco unidades educativas registraron casos covid. Indicó que el sector ya había previsto este problema y pidió atención a las autoridades. “No se dotaron los insumos de bioseguridad básicos para que nuestros niños tengan una relativa seguridad. Esta situación nos lleva a registrar infectados”, indicó.

José Maldonado, pronosticador del Senamhi, dijo que las temperaturas comenzaron a descender hace tres semanas. “La mínima oscilará entre los cuatro a cinco grados para junio”, aseguró. “Cuando se tienen vientos, la sensación térmica es menor a dos o tres grados y varía según la intensidad de los vientos. Si es más fuerte, las temperaturas descenderán más”, advirtió.

En El Alto, la situación es más dura. “La (temperatura) más baja se produjo el 23 de mayo con 9,8 grados bajo cero, es la más baja desde 1998. Estos días, la mínima estará entre los tres y cinco grados bajo cero”, dijo.

El especialista agregó que paulatinamente la temperatura irá descendiendo más a mediados de junio en el país.