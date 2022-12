Evo dice que Comcipo bloqueó acuerdo con Chile

El expresidente Evo Morales reveló ayer que el excanciller David Choquehuanca, hoy vicepresidente del país, aseguró una victoria fácil en caso de haber enjuiciado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las aguas del Silala antes de que ese país lo hiciera. Afirmó además que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) bloqueó un acuerdo al que se había llegado en 2009 con ese país, para que pague a Bolivia por el uso del 50% del acuífero.

“David Choquehuanca decía: demandando por el Silala más rápido vamos a ganar, más fácil que el tema del mar. Y nosotros no decidimos ninguna demanda, pero estaba negociándose y lanzó eso y seguramente con su equipo de trabajo dijo que si demandaríamos a Chile, ganaríamos más rápido. Escuchamos solamente, tiene derecho a opinar y no se decidió nada”, contó.

Esto habría ocurrido poco antes del 23 de marzo de 2016, cuando, en el acto por el Día del Mar, Morales anunció que se estudiaría un juicio contra Chile, además del que en ese entonces se llevaba por la demanda marítima. El jefe masista contó que, en el caso del tema marítimo, Choquehuanca también se encontraba seguro de una victoria y que, por ello, había comunicado a Morales que cuando se conozca el fallo se retiraría del Gobierno con el deber cumplido.

“No me acuerdo exactamente, faltando días para el 23 de marzo, como siempre se preparan actos en conmemoración por el Día del Mar, en la residencia... debatíamos con el compañero David Choquehuanca. Dos cosas que me acuerdo, esa vez me dijo David: ‘Presidente, yo sólo voy a estar hasta diciembre, voy a descansar y me voy a ir”, aseveró.