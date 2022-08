Exigen que se respeten los límites y censo para 2023

Juntas vecinales, vendedoras de mercados y estudiantes de unidades educativas de la zona Sur de La Paz protagonizaron el sábado una manifestación en demanda de respeto a los límites municipales y censo en 2023.

“Estamos de pie por nuestros límites y exigimos una cartografía actualizada, justa y pedimos un censo para 2023, no pertenecemos a Palca, pertenecemos a La Paz, tampoco a Mecapaca ni Achocalla, no nos vamos a dejar meter el dedo a la boca. Estamos aquí para defendernos, no vamos a permitir que nuestra plata llegue a otros municipios”, sostuvo la presidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve Sur), Maclovia Yujra.

La dirigente, con banda de autoridad vecinal y junto a dirigentes vecinales, lideró la marcha reivindicatoria de los límites del municipio de La Paz, en una caminata que empezó en la calle 8 de Calacoto y terminó en la plaza de La Loba, de Obrajes, donde se armó un palco y desde allí Yujra saludó a los centenares de participantes que no dejaron de corear “respeto a los límites de La Paz”, según una nota de prensa del municipio.

Asistieron dirigentes y bases de las juntas vecinales de los distritos 18, 19 y 21, asociaciones de gremiales de la calle Julio Patiño, gastronómicos de la zona Sur, feriantes de Navidad, Alasita y Carnaval, entre otros sectores.