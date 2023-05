El exjesuita Pedro Lima reconoció que dio una información equivocada, cuando dijo a los medios de comunicación, a inicios de mayo, que un exestudiante de la Compañía de Jesús en el año 90 y víctima de abusos por parte del sacerdote Alfonso Pedrajas, se había quitado la vida este 2023.

Lima reconoció que dio ese dato sin previa verificación. “En la ciudad de Sucre yo me hice amigo de él, le pregunté qué opinas de Pica y él me dijo ‘Pica abusó de mí’. Yo estaba en Paraguay, pregunté acerca de él y me dieron una información equivocada. Me dijeron que se suicidó, ahora sabemos, pido disculpas a la familia y a la opinión pública, que él murió por una enfermedad”, declaró el exjesuita.

Ante las declaraciones pasadas de Lima, la familia del joven aclaró que murió por una enfermedad y no por suicidio. “A la hermana y a la familia, perdón por emitir un criterio sin haber verificado, yo estaba en otro país”, reiteró Lima y manifestó que este hecho “no borra” los abusos del sacerdote Pedrajas, también llamado Pica.