Pedro Lima devela abusos de otro jesuita

Además de esta revelación y acusaciones contra Alfonso Pedrajas, Lima también denunció la “doble moral” y los delitos sexuales cometidos por el sacerdote Antonio Gausset Capdevila, conocido como “Tuco”. Según el exjesuita, Gausset era extremadamente violento dentro de la comunidad religiosa y se dedicaba a embriagarse en exceso.

“Es sorprendente la doble personalidad que tenía. Era extremadamente violento con las personas de su entorno, incluyéndome a mí”, afirmó Lima. “Era persistente en su maltrato hacia los demás, pero al exterior, llevaba una vida bohemia y consumía grandes cantidades de alcohol hasta altas horas de la noche. Luego, abusaba de aquellos que le acompañaban”, reveló.

En ese entonces, el testimonio de Pedro Lima no fue bien recibido por la orden jesuita y tras denunciar los abusos, fue expulsado de la congregación. En una carta de despido a la que tuvo acceso el periódico El País, los jesuitas afirmaron que habían decidido su salida, a pesar de que Lima había expresado su voluntad de seguir en la Compañía de Jesús.

“No has salido por voluntad propia, hubieras preferido seguir en la Compañía de Jesús y así me lo has reiterado. Con todo, hemos visto conveniente que nos dejes”, se lee en la carta.

Pedro Lima, radicado en Paraguay, también reveló que recibió financiamiento para sus estudios de Teología por parte de los jesuitas, pero posteriormente se le retiró el apoyo, porque “seguía hablando de los casos de pedofilia”. Según el exjesuita, Marcos Recolons, quien ocupaba un alto cargo en la orden en Bolivia en ese momento, fue quien le informó sobre la sanción y la interrupción de la financiación.

“Un año y medio después, me llamó Recolons por teléfono para decirme que la compañía me sancionaba y me cortaba la financiación (de los estudios) porque seguía hablando de los casos de pedofilia. Fue una forma de acallarme. Me dijo: ‘No voy a permitir que hables (mal) de mis hermanos jesuitas”, contó Lima.

El exjesuita señaló que la denuncia no se limita en Bolivia, sino que involucra a otros países donde este grupo de jesuitas también actuó. Según sus declaraciones, existe un grupo organizado dentro de la Compañía de Jesús en Bolivia, autodenominado “los palaciegos”, que se dedicaba a encubrir abusos sexuales y violaciones a niños bajo la fachada de “errores” o “metidas de pata”. Además, mencionó la existencia de un grupo de autocontención y apoyo mutuo entre los implicados.

Ante las declaraciones de Lima, la Compañía de Jesús invitó este lunes al exjesuita Pedro Lima, que denunció a un medio español encubrimiento en el caso Pedrajas y otros abusos, a formalizar las denuncias ante la Fiscalía y ante los canales creados por la orden.