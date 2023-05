El nombre del exjesuita Pedro Lima ha cobrado gran importancia en los últimos días, ya que él fue el único que decidió romper el silencio tras la denuncia de pederastia del padre Alfonso Pedrajas, más conocido como “Pica”, que publicó hace poco más de una semana el diario español El País. Aunque fue el mismo Pica quien confesó en su diario los abusos que cometió contra 85 niños y adolescentes del Colegio cochabambino Juan XXIII, él jamás admitió el hecho públicamente pese a las denuncias que existían en su contra. Lima conversó este martes con Página Siete, contó que él lo denunció ante las autoridades de los jesuitas cuando se enteró de esos vejámenes, pero se encontró con un círculo de poder que terminó encubriéndolo y expulsándolo. Hoy espera, que tras la “explosión” de este caso, se logré hacer justicia para las víctimas y que “paguen” los que aún viven. ¿Usted fue el único que se atrevió a denunciar a Pica? Yo denuncié a tres sacerdotes, al padre Pica, al padre (Luis) Tó y a Antonio Gausset Capdevila ante la autoridad que era el provincial (en ese entonces) Ramón Alains. Sin embargo, en ese entonces fui expulsado y sancionado. (Incluso) liquidaron el financiamiento a mi formación como parte de una represalia.

Me dicen también: “por qué no denunciaste ante las autoridades de justicia, ya que denunciaste a las autoridades eclesiásticas y no hicieron caso”. Porque la autoridad judicial – la justicia (boliviana) estaba en manos de uno de los denunciados- el padre Antonio Gausset Capdevila o Tuco. Él no sólo era sacerdote sino el capellán de la Corte Suprema de Justicia. Era la persona que compartía la vida social con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, entonces era difícil enfrentarse. Yo fui testigo de cómo se manipulaban los intereses nacionales, grandes contratos de recursos económicos del país. Entonces si yo iba a denunciar tarde o temprano caía en la Corte Suprema de Justicia y ellos tenían todos los mecanismos de poder para acallarme. Ante este amedrentamiento y temor agoté todas las vías que pude para denunciarlo. Pero ahora, después de mucho tiempo, usted decide romper el silencio, ¿qué le motiva? Que ahora hay un contexto diferente, para que las autoridades procedan. Ahora la gente sabe la gravedad del tema. Cuando yo ejercí un cargo en la función pública, traté de posesionar el tema para que sea combatido y sancionado. Sin embargo, como no estábamos en el mismo contexto (de ahora) la gente no presiona consciente del dolor y del daño que se ha causado, sino de la reparación que hay que hacer a las víctimas. ¿Cuándo usted dice que ejerció cargo público y qué hizo? Era intendente en Cochabamba. En la intendencia clausuraba todo local de prostitución que tenía menores de edad. Eso es lo fuerte, porque tenía un dolor, es inhumano lo que sucede con estos casos de abusos infantiles y esa gestión es muy conocida porque la prensa también, acompañó a su gestión.

Pedimos que no se revictimice a las víctimas y que se los acompañe, que se sancione a los responsables y que se siente un precedente. Por eso hemos solicitado que en el curso del día se dicte arraigo migratorio para que los encubridores de Pica no escapen del país. ¿Quiénes son los encubridores? Marcos Reconols, exprovincial y segundo hombre de la Compañía (de Jesús) a nivel mundial en Roma, Ramón Alains, provincial de Bolivia e Ignacio Suñol quien también fue provincial de Bolivia. Los tres encubrieron a Pica de forma no sólo abierta, sino le contenían, le confesaban y le daban ánimos sabiendo que iba a volver a repetir los delitos contra otros niños. ¿Cuánto poder tenía Pica? Pica tenía el poder de la justicia porque Tuco era su amigo y él era el capellán de la Corte Suprema de Justicia. Era el gran amigo de Marco Recolons, el jesuita que tenía más financiamiento en sus proyectos sociales en Bolivia. (Él) era el que se confeccionaba los proyectos en Europa para que pueda hacer supuestamente apoyo a los pobres. Sin embargo, malgastaba (esos recursos) abusando y acallando a los niños.

¿Es decir que hubo una red de pederastia entre los jesuitas? Creo que el grupo se ha ido desestructurando con el fallecimiento de varios. Aparentemente, Pica buscaba entre sus víctimas a niños vulnerables, pobres... No, los niños del Juan XXIII no fueron niños pobres, eran niños genios que fueron seleccionados en todo el país para que se formen de manera excelente. De esos niños genios fue que abusó, porque a pesar de su genialidad, (ellos) no tenian la fuerza física o la fuerza bruta para batallar, eran niños de 11, 12 o 13 años. En su caso (del padre Pica) hubo abuso de poder y abuso físico porque según todas las denuncias que hicieron en su contra, él no sólo (se mostraba) como afectivo de día, sino que también era violento y brutal de noche. (A sus víctimas) las castigaba con cinturón, les daba patada y puñete para que pueda someterlos físicamente y no se resistan.

Usó bloqueo y violencia física en algunos casos y en otros abusó abiertamente como sorprendiendo al niño en su inocencia. (Por ejemplo, cuando) el niño le llevaba el medicamento que mandaba a comprar a altas horas de la noche. A los que se atrevían a denunciar, sin excepción, fueron expulsados del Colegio Juan XXIII. Eso lo denuncian los mismos alumnos. ¿Cuándo se enteró de esos casos y cómo lo impactó? Cuando era novicio, supe del caso de Luis Tó. Pero, eso lo voy a declarar ante la justicia porque son detalles que hay que justificar. Sabemos que él fue sentenciado en Barcelona (España) por abusar de una niña de ocho años. (pero) Marcos Recolons lo traslada a Bolivia y (luego) él afirma que ahí paró (los abusos) y cambió, pero no, Luis Tó nunca cambio, él siguió abusando de niños alteños en Bolivia.

¿Dónde, era autoridad de alguna unidad educativa en El Alto? En su parroquia, él dirigía una parroquia de El Alto, la comunidad se llamaba Pedro Domingo Murillo, y él era responsable de las catequesis. Él era responsable de acoger a los niños y animarles en la fe. Esos cargos tan vulnerables y difíciles le dio la Compañía de Jesús. Por eso, no sólo Pica era amigo de Recolons, sino también Tó. Cuando Recolons asciende a ser el segundo hombre a nivel mundial de los jesuitas en Roma, le nombra a Pica como viceprovincial del país. Es decir, en vez de castigarlo lo premia y lo asciende al segundo cargo en el país. Este cargo le da acceso (a Pica) a las denuncias que había en su contra. Le da la llave de las carpetas de las denuncias que había en su contra y desde ese cargo, él elimina toda evidencia antes de morir, en el 2009. No puede ser así, eso es gravísimo, eso no sólo es un error, sino son delitos que se han cometido.

Con todo lo que me contó pareciera que estos acusados estaban designados en zonas vulnerables para cometer esos delitos. Vulnerables sí, pero no alejados. Estaban en el centro de la ciudad, en todo lado abusaban. No solamente son ellos, esta semana vamos a revelar más nombres porque Pica es la punta del iceberg. ¿Más nombres, significa que hay otros, están jesuitas bolivianos que cometieron estos delitos? Hay otros jesuitas, no voy a expresar si son bolivianos o no, pero hay otros jesuitas que han cometido delitos contra menores de edad.

¿Cuántos? Eso será revelado. Por eso la Compañía de Jesús resta importancia a mi denuncia tratándome de novicio jesuita. Yo no fui novicio, yo fui jesuita cuando me expulsaron y denuncié. Yo tenía votos religiosos, pero hacen eso como una manera de amedrentarme. ¿Y cuando usted denunció qué le dijeron las autoridades jesuitas? Me agredieron verbalmente. Ramón Alains fue muy brutal. Era muy violento en su reacción. Los jesuitas en su entorno me sancionaron. El novio de Pica me hostigó, ejerció violencia verbal en mi contra, él es el padre Oscar Uzin Fernández, catedrático de la Universidad Católica de Cochabamba, era uno de los novios de Pica. Es más, me reprobó en su materia de forma infundada, tomó represalias en mi contra. El novio de Pica fue muy operante en mi contra, me amenazó, me dijo que tienen mucho poder y que me pueden aplastar cuándo sea y es supuestamente un prestigioso teólogo boliviano. Él es de la misma calaña de Pica.

¿Él también habría abusado a niños? Ese tema no lo voy a expresar ahora. Él corresponde a otra comunidad a los dominicos de Bolivia. Pero como usted dice, lo que hacían con las víctimas era golpearlas, expulsarlas del colegio? Sí, amedrentarlos o en su caso también darles dádivas como doble almuerzo, ascenderles a algún cargo de responsabilidad, si se callaban. Pero si se atrevían a denunciar había castigos y en todos los casos fueron expulsados. Es fuerte lo que vivió esa comunidad. A mí no me interesa qué pase con mi caso y mi situación, no voy a callarme y no voy a dar marcha atrás a todas las denuncias que estamos poniendo en curso.

¿Ahora, la iglesia se contactó con usted para recibir su testimonio? La Iglesia Católica se solidariza con los agresores no con las víctimas. Dicen “nuestro apoyo total a los jesuitas”. ¿Pero con usted? No. Nadie se han contactado y saben cómo contactarse conmigo, pero no depende del contacto, sino que se gestione el apoyo a las víctimas, la reparación de daño y que no se los revictimice. ¿En algún momento las víctimas se contactaron con usted? Tuve contacto con varios. Hay mucha información, pero es confidencial, no quiero revictimizar. Hay canales establecidos para que vayan presentado su denuncia.

¿Cuántas víctimas más o menos se acercaron, no sólo de Pica, sino también de otros? Es delicado ennumerar e identificar. ¿Cuándo se hizo las denuncias prosperaron, llegaron al Vaticano? El Vaticano no va a proceder, porque es negligente. Tiene una estructura de encubrimiento. Si hubiera llegado esa denuncia, el principal gestor de esas denuncias hubiera sido Marcos Recolons. ¿Si, pero se intentó llegar con las denuncias a esa instancia? Cómo llegar si la instancia superior en Bolivia era el que se negó a proceder. Al contrario, lo que hace es acallar a quien se atreve a denunciar.