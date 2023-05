“En una de esas se me acercó y me dijo lo mismo. ‘Te haces revisar conmigo o con un médico’. Y como yo era muy seguro de mi masculinidad, no tuve problema en que me revise él, claro, tuve vergüenza”, contó.

Aseguró que eso pasó después de la misa de las 07:00. “Se me atravesó y me dijo ‘qué vas a hacer, revisarte conmigo o vas a ir al médico”, a lo que él respondió “Voy a ir al médico”.

Sin embargo, Murillo insistió para que él le revise. “Es un ratito nada más”, le dijo y como él no quería, el sacerdote se comenzó a alterar y le dijo “ven un ratito, apura”.

“Entró a mi habitación, se sienta en mi cama, me bajó los pantalones y comenzó a tocarme con sus dos manos”, relató.