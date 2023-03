Cirujanos del Hospital del Niño lograron extraer un cuchillo que estaba clavado en la cabeza de un bebé de un año y tres meses. El objeto no perforó la cavidad craneal.

“Si bien la imagen era aparatosa porque tenía un cuchillo que estaba clavado en la cabeza, más bien no atravesó la masa encefálica, es decir, no llegó a perforar el hueso, se trataba de una herida que afectaba en cuero cabelludo, pero no tuvo lesiones neurológicas. Si bien el niño estaba en estado crítico por la caída y herida, se mantuvo estable”, declaró el médico Gonzalo Maldonado, reportó Unitel.

El niño fue trasladado por sus papás desde la población de La Asunta hasta el Hospital del Niño, en la ciudad de La Paz, donde fue internado a la Unidad de Terapia Intensiva. Sus padres dijeron que sufrió un accidente.

“Desafortunadamente el niño se encuentra (clavado) con un cuchillo de cocina, por esa circunstancia el menor tuvo que ser asistido en terapia intensiva por la situación muy crítica”, informó más temprano el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Juan José Donaire, reportó la televisora.

El menor fue internado de emergencia el sábado por la tarde luego de conocerse el hecho. De acuerdo a la investigación, el menor llegó con su mamá desde la región yungueña de la Asunta con un cuchillo incrustado en su cráneo.

Ante esta situación, los médicos del hospital paceño procedieron a asistirlo para hacerle unos exámenes médicos y proceder con una operación en la que se le pueda retirar el cuchillo.