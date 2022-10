$!Falta de apoyo y machismo, la lucha de guardianas del agua de Perú y Bolivia

“Esta labor muchas veces no es visibilizada. Creemos que ellas pueden participar, opinar y gestionar proyectos en beneficio de otras mujeres”, agregó Rosas.

“Queremos que escuchen nuestros pedidos porque sufrimos. Hasta ahora no pudimos empezar nuestros sembradíos, producimos con lluvia. Pedimos –por eso– ser escuchadas”, dijo Alicia Cubamani de la subcentral Jancocahua, la cual forma parte de las Bartolinas. “Las autoridades nos dicen que nos van a ayudar, pero no hay cuando. Nos dejan así, a medias; nos prometen, pero no hay una respuesta definitiva”, añadió.