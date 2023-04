La familia de la exministra de Salud, Eidy Roca, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante su situación de salud. La hermana de la exautoridad indicó que agotaron todos los medios jurídicos y procesales.

“Se realizaron 12 solicitudes para que ella se haga atender con el médico, una apelación, tres acciones del libertad y una acción internacional. Se ha solicitado a la CIDH la otorgación de medidas cautelares, está en el portal de la OEA la solicitud de mi hermana”, refirió Lady Roca, quien recordó que los jefes de Estado tienen la obligación de velar y garantizar por los derechos de todas las personas que viven en territorio nacional.

Lady Roca aseguró a Red Uno que se agotaron todos los medios jurídicos y procesales y lamentó que no haya voluntad. “No es que no se haya agotado todo, todos los medios jurídicos y procesales se han agotado, pero lo que no existe es la voluntad y el sentido de humanidad”, afirmó.

Con mucho esfuerzo para hablar, Eidy Roca publicó un video en el que pidió al presidente Luis Arce que interceda por ella, para que le autoricen viajar al exterior, para tratar la enfermedad que la aqueja. Sin embargo, la respuesta del Gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, fue que es la justicia la que debe determinar aquello.