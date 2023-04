El representante de los gremiales indicó que en las noches el pasaje es de dos bolivianos, pero con los trameajes la población llega a pagar entre cuatro y seis bolivianos para llegar a su destino.

Por su parte, el ejecutivo de la Fejuve de El Alto Sur, Eduardo Quispe, lamentó que el municipio haya dejado de lado los controles para impedir el trameaje.

“La extranca de Senkata es una parada, el Puente Vela otra parada, Ventilla otra parada, esto hay que trabajar estructuralmente con las autoridades indicadas por ley, lamentablemente el municipio nos ha dejado a la suerte, antes había los guardias de vialidad ni eso hay, no hay autoridad ni tránsito, entonces están haciendo su agosto los transportistas”, dijo Quispe.

El dirigente de los vecinos pidió al sector del transporte no abusar de la población y ponerse la “mano al pecho”. Recordó que los combustibles son subvencionados por el Estado.

Asimismo, el segundo vicepresidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), Nicasio Ríos, señaló la necesidad de que haya un control interno del transporte. Lamentó que en la urbe alteña ya no se aplique una tarifa diferenciada del pasaje escolar ni del adulto mayor.

“Tendría que haber un control interno dentro el transporte, tendríamos que poner orden con los sindicatos de transporte los que quieren operar que trabajen bien y los que no quieren pues las puertas están abiertas pueden salir de los distritos de El Alto, porque no pueden abusar, ya no hay pasaje escolar antes había pasaje escolar para nuestros jóvenes y niños, ya no hay pasaje de adulto mayor, a las hermanas comerciantes cuando están con bultos no las quieren recoger, directo se pasan”, apuntó.