Feminicidio: Silverio confesó que asesinó a Gaby de un puñetazo

Luego de asesinar a Gaby, de 25 años, Silverio P. C., de 29 años, dijo sin pena: “Tal vez de un puñetazo la he matado”, luego de contar cómo enterró el cuerpo en su habitación. Ahora, él solicitó acogerse a un procedimiento abreviado por el feminicidio de la joven.

El autor confeso dijo que el hecho ocurrió el sábado y que no sabe por qué le dio un golpe a Gaby.

A su turno, el abogado Hugo Iriarte contó que el agresor dijo que “luego de una discusión por celos, él le propinó un puñete en el rostro (lo que provocó) que cayera al piso para no levantarse más”.

“Creo que le he dado un manazo”, afirmó el hombre que ayer fue aprehendido por la Policía. “Tal vez de un puñetazo le he matado (...) No era mi intención, después le he dicho: ‘despertá’ y ya no despertaba”, contó.

Iriarte explicó que ese día el acusado continuó bebiendo alcohol y al día siguiente, cuando despertó, se percató que la joven no presentaba signos vitales, por lo que planificó ocultar el crimen y la enterró boca abajo.

El director de la Fuerza Especial de lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba, Alfredo Saravia, informó que este caso se conoció debido a que ayer a las 10:00 el hermano del acusado llegó a las oficinas de la Felcv para denunciar que su familiar había enterrado a una mujer en su casa.

Ante esa denuncia, los efectivos de la Felcv acudieron a la casa que se encuentra en la zona Alto Buena Vista, ubicada al Sur de Cochabamba, donde hallaron el cuerpo de la joven que estaba enterrado dentro de la habitación del acusado.

El personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Fiscalía y la Policía se trasladaron al domicilio señalado y encontraron el cuerpo, luego procedieron a recolectar algunas evidencias y cerraron la habitación construida de adobe y el suelo de tierra.

Los dos hermanos, tanto el acusado como el denunciante, fueron conducidos a las celdas policiales. “El enamorado fue aprehendido y el hermano está arrestado hasta que se esclarezcan los hechos”, dijo.

Silverio aseguró que él actuó solo y que su hermano no tuvo nada que ver con el hecho. “Yo la he enterrado ayer en la tarde”, dijo el acusado.

Se conoce que el día del hecho la pareja estaba acompañada con otras personas.

Aún no aparecieron los familiares de la joven. Los vecinos aseguraron que no conocen a la víctima y que en la casa donde se la encontró sólo vivían el agresor y sus tres hermanos.

Debido a ello, las autoridades policiales solicitaron al Segip que se pueda conocer la identidad de la joven para que su familia la reconozca y le dé una cristiana sepultura.

Se conoce que ayer por la tarde se realizaba la autopsia a la joven. Hasta el cierre de esta edición ningún familiar llegó a la Policía para solicitar que los restos de la joven les sean entregados. Gaby es la víctima de feminicidio número nueve en el departamento de Cochabamba desde el 1 de enero hasta la fecha.

En todo el país suman cerca de 40 casos de feminicidios. La Paz es el departamento que reporta más casos. Le siguen Santa Cruz y Cochabamba.

Tentativa de feminicidio

En Oruro, la Felcv también registró ayer un caso de tentativa de feminicidio.

El director de la Felcv Oruro, José Robles, contó que el caso se conoció luego de que una mujer de 32 años acudiera a una clínica con heridas en la mano, la cara, los tendones y en el antebrazo.

“Ella relató que su pareja ingresó a su domicilio de forma violenta para agredirla. Con un cuchillo intentó cortarla y la lesionó. Luego, ella se trasladó al centro médico porque presentaba hemorragia”, indicó la autoridad policial, luego de asegurar que la mujer fue al establecimiento con la condición de que no hable nada de sus agresiones. Sin embargo, ella pudo realizar la denuncia. Buscan al agresor.