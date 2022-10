Fernando Vargas: “Mi hija entró sanita al hospital, le pusieron una inyección y hoy no puede caminar”

Estrellita Amanecer, una menor de 17 años acudió a un recinto hospitalario por una molestia en el ojo, le pusieron una inyección y perdió la movilidad en sus dos piernas. Su padre Fernando Vargas, conocido dirigente del Tipnis, relató la dolorosa situación que atraviesa su hija.

“Mi hija entró sanita al hospital, le pusieron una inyección y hoy no puede caminar. Y me dicen que puede ser un medicamento vencido, pero no una mala praxis”, indicó Vargas y desde sus redes sociales pidió una oración para recuperación de su hija.

Hace unos días, la menor presentó una molestia en el ojo; su madre decidió llevarla a la caja para una revisión médica. Los galenos recetaron unas tabletas y una inyección para que la menor ya no sienta esa molestia.