Figueroa, un luchador histórico que deja huérfanos a gremiales

“Querido amigo, compañero Panchito (Francisco Figueroa) eres un gran revolucionario. Te vamos a extrañar. Nos estás dejando huérfanos”, dijo uno de los dirigentes de los gremiales en medio de lágrimas, mientras miraba ayer el ataúd del líder de este sector en el hall de la Cámara de Diputados. En el lugar se hizo un homenaje póstumo al histórico dirigente.

Francisco Figueroa falleció el miércoles a los 81 años por un paro cardíaco. Era el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia y un luchador histórico que hoy deja “huérfanos” a miles de gremiales.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Ingvar Ellefsen contó que por esa trayectoria el dirigente gremial debía recibir ayer la medalla de oro de la Asamblea Legislativa, por eso él alistó una lista de invitados con 40 de sus amigos gremiales de todo el país. “Él estaba muy contento por esa condecoración”, dijo el asambleísta.

Ayer, la Cámara de Diputados hizo un homenaje póstumo para recordar la trayectoria y la lucha del dirigente gremial.

“Él ha sido protagonista de las luchas populares para recuperar la democracia”, dijo ayer el diputado Miguel Roca en el homenaje al dirigente oriundo de Tarija.

Los asambleístas recordaron la lucha de Figueroa junto a Juan Lechín Oquendo contra el exdictador Luis García Mesa. Luchó también contra el régimen de Hugo Banzer Suárez. “Fue un perseguido político. Sufrió torturas”, dijo Roca. Contó que incluso el dirigente entró a la cárcel entre 1971 y 1974.

Según sus seguidores, pese a sufrir todos esos abusos, Figueroa siempre estuvo al lado del pueblo, de los gremiales y de la clase trabajadora. “Para mí esta pérdida es muy grande, es la de un amigo y de un hermano”, dijo el diputado Ellefsen.

Para el asambleísta, Figueroa defendió los derechos civiles. “Es un ejemplo de lucha”, dijo.

Desde muy joven, el líder de los gremiales se inclinó hacia la vida sindical. Fue ejecutivo de la Federación de Gremiales de Tarija entre 1964 y 1967, también fue ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija. Dirigió a los gremiales durante 38 años. Panchito -llamado así por sus colegas y amigos- fue despedido entre lágrimas. Muchos afirmaron que recordarán a “ese compañero” que siempre le sonreía a la vida.

“Don Francisco nos ha dejado huérfanos. Es una pérdida irreparable”, lloraba la secretaria de relaciones de la Confederación de Gremiales, Sara Alonzo Pérez. Aseguró que Figueroa fue uno de los grandes luchadores para que los gremiales entren al régimen simplificado.

“Nos quedamos para seguir en la lucha de esta familia que tanto amaba, de su familia gremial”, dijo Alonzo. Indicó que ahora su sector está de duelo. Añadió que en los próximos días volverán a las calles para luchar con más fuerza. “Él quería que la pelea sea por el censo en 2023 y por la libertad de los hermanos cocaleros”, dijo.

Bernarda Herrera dijo que “se fue un hombre lleno de principios y sincero”. “Él siempre ha dado la mano a todo aquel que lo necesitaba”, aseguró.

Su hija Patricia Figueroa recordó a su papá como un hombre aguerrido. “Él siempre estaba al pie del cañón defendiendo a su familia gremial, incluso dejando de lado a la suya”, sostuvo.

Explicó que siempre estaba pendiente de la gente que necesitaba su ayuda. Trabajó muchos años ad honorem. Fue ministro de Trabajo por un corto periodo. “La gente creía que se llevaba dinero, pero no es así. Hasta le ofrecieron grandes cantidades de dinero, pero no se dejó convencer. Él se mantenía firme en sus ideales y por eso no se vendió ante nadie”.

Relató que su padre nunca ostentó algo que no tenía y vivía con su Renta Dignidad. “Prefería caminar con humildad”. “Don Francisco ahora deja 10 hijos y miles de gremiales huérfanos”, dijo su hija Patricia.

Figueroa fue velado ayer. Los familiares alistaban los trámites para trasladar el cuerpo a Tarija, donde hoy será enterrado.