Filas y reprogramaciones: médicos del sistema público acatan paro de 48 horas

“La atención habitual no se va a llevar a cabo como normalmente se realiza, pero sí la atención de Emergencias va a ser reforzada, para atender a los pacientes”, indicó el secretario general del Colegio Médico de Bolivia, Freddy Fernández.

El Auza calificó de política la medida de presión y criticó que sea convocada cuando se acerca la quinta ola del coronavirus. Advirtió que se aplicarán descuentos a quienes no cumplan su labor este jueves y viernes.

Los pacientes que se aproximaron a los diferentes nosocomios y centros de salud se encontraron con las puertas cerradas; ahora aguardan para realizar una reprogramación, es el caso del Policlínico 9 de Abril, en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz.

“Vengo desde Llojeta, nos acaban de decir que hay un paro de 48 horas y que sólo habrá atención en emergencias, por eso por si acaso estamos haciendo fila y ver si nos atienden”, manifestó una persona.

“Vengo de Obrajes, no me informé ni escuché que iba a haber paro, estoy haciendo fila haber si me atienden”, indicó otra señora que hacía fila.