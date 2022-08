Fiscalía de Potosí tomará muestras del río Pilcomayo para determinar el grado de contaminación

El 23 de julio, un dique que concentraba desechos tóxicos de minería localizado en Agua Dulce, al suroeste de Potosí, se rompió. Los sedimentos, entre los que se destacan plomo, cianuro, zinc y otros metales pesados, cayeron a los afluentes con conexión al río internacional Pilcomayo. Esas instalaciones son operadas por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Potosí.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a partir de un informe técnico, afirmó que la contaminación es nula en el río Pilcomayo y que no se registró daños en la vida acuática. Sin embargo, la Gobernación de Tarija tomó muestras de agua del río y el informe estableció que el cuerpo del líquido elemento es de clase C por lo que no se puede consumir sin previo tratamiento.

El 10 de agosto, las gobernaciones de Potosí, Tarija y Chuquisaca presentaron denuncias penales contra Fedecomin por la fuga de 6.000 toneladas de desechos tóxicos que afectaron a varios ríos de la cuenca del Pilcomayo.