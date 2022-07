Fracasa el Censo 2022 de población y lo postergan para un año preelectoral

El alcalde de La Paz, Iván Arias, felicitó la postergación del Censo de Población y Vivienda porque estima que en ese tiempo se actualizarán las cartografías municipales e incluso solucionarán los problemas de límites territoriales que hay entre las jurisdicciones locales.

“Ahora, esta decisión me parece madura, una decisión que se tome en el marco de una decisión mancomunada; felicito por la decisión tomada, felicito, porque así vamos a poder hacer cartografía y seguramente solucionar los problemas de límites; es decir, tenemos suficiente tiempo para tender puentes”, afirmó la autoridad.

El Consejo Nacional de Autonomías decidió ayer postergar el Censo programado para el 16 de noviembre de este año, hasta mayo de 2024.

El Alcalde de La Paz afirmó que los tiempos para la actualización de la cartografía no alcanzaban para la realización del Censo de este año, además de consensuar y conseguir que los resultados sean confiables. “Como municipio de La Paz, habíamos advertido que los tiempos ya no daban y, por eso, decíamos que no se está cumpliendo ninguno de los requisitos”, aseveró.

Ahora, el Alcalde sugirió preparar la consulta. “Bien organizados y cumpliendo las tres C que son: confiabilidad, consenso y cartografía actualizada”, agregó la autoridad.