Frente a un policía, dos mujeres son víctimas de agresión machista y acoso

“Vos que mier... lo único que mueves es el c... Quieres filmarme, quieres que te la muestre, te encantaría verla no coj..., ni siquiera pagado te la metería...Te vas a acordar de esa película toda tu vida cabr...”, expresa el hombre.

En otra parte del video, las mujeres que iban a bordo de un vehículo denuncian que el hombre no las deja pasar, y en ese momento se escucha al agresor decir: “Hija de p... bajate pues mostra tu c... Me ha pedido que le meta mi v... no me da la gana, pobre p...”.

El agresor conducía una vagoneta negra marca Mitsubishi, con placa 797 KBN. En el video se observa un policía alejarse, sacar su celular e ir a la parte posterior del vehículo del agresor, no obstante, se desconoce si hubo alguna sanción.

A continuación, mire el video de la agresión: