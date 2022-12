Ese jueves 8 de diciembre, Iturre tomó el vuelo de Tarija a Santa Cruz y pese a que entregó su mascota al personal de la línea en un canil, “Tito” desapareció. Ayer, la dueña de la mascota accedió a imágenes de cámaras de videovigilancia que le permitieron concluir que su gatito desapareció antes de que el avión levante vuelo a la capital cruceña.

“Vi cámaras de seguridad y me percaté de que ellos (BOA) se dieron cuenta de que mi gatito ya no estaba (en el canil) a las 23:12 (del jueves 8 de diciembre) y el avión despegó a las 23: 50; eso significa que tenían 40 minutos para avisarme, pero prefirieron no retrasar su vuelo y no avisarme que se perdió Tito”, relató la mujer. El felino recibió ese nombre porque es muy travieso. “Es loquito y mi hermano le decía también de cariño Locotito y de ahí viene Tito”.

Sin muchas pistas, Andre y unos voluntarios continuaban ayer con la búsqueda del gatito en inmediaciones del aeropuerto tarijeño. “No tenemos ninguna pista aún sobre el paradero de Tito”, relató la dueña del animalito.

Una multa

La estatal BOA se expone a una multa de 72.000 bolivianos, ante la pérdida del gatito “Tito”, informó ayer Néstor Ríos, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT).

“Una vez concluido este procedimiento (de investigación), éste puede acabar en una sanción de hasta 72.000 bolivianos”, confirmó Ríos en conferencia de prensa.

Añadió que la ATT ya inició la investigación del caso y que instruyeron a la transportadora aérea que extreme esfuerzos para dar con la mascota, “porque es importante recordar que el transporte de mascotas tiene un protocolo establecido. Asimismo, se ha instruido a BOA para que agote todos los mecanismos para encontrar a este ser vivo”, complementó.

Sobre la multa a la que se expone BOA, Iturre dijo que no existe “monto que pueda resarcir” el extravío de su gatito. “No hay monto suficiente para resarcir el daño que hicieron al extraviar a mi gatito. Sólo pido a Tito de vuelta como yo lo entregué, sano y salvo”, clamó la dueña de la mascota.

Ríos aclaró que no sólo se trata del procedimiento que la línea aérea nacional debió cumplir para el transporte del animal, sino también en la información oportuna que debió dar la estatal por la prestación de ese servicio.