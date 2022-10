Gobernación y Montaño se acusan mutuamente de “mentir” sobre licencia ambiental para carretera

(Nota actualizada)

La Gobernación de Santa Cruz acusó este viernes al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, de “mentir” sobre el proyecto carretero Buena Vista- Porongo - La Guardia. En concreto se refirieron a la supuesta licencia ambiental con la que cuenta el proyecto y sostuvieron que ésta no se encuentra vigente.

“El ministro Montaño nos está mintiendo al afirmar que el proyecto carretero Buena Vista - Las Cruces cuenta con una licencia ambiental. Esto no es cierto, dicho proyecto es totalmente contrario a la preservación del acuífero Güenda-Urubó, por lo que no cuenta con licencia ambiental vigente y esta Gobernación no ha otorgado ni otorgará ningún tipo de licencia de este tipo”, manifestó María Julia Parada, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación.

La autoridad dio un paso más allá y apuntó al ministro por formar parte de una presunta estrategia del Movimiento Al Socialismo para “atentar” contra la producción de agua en el departamento.