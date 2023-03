“Esta gestión no es solamente de Alejandro Unzueta, es de todo un equipo de secretarios y funcionarios, además de algunos diputados que realmente se preocupan por el Departamento”, declaró el gobernador.

Acotó que además se ha conversado con los gobernadores de Oruro, Sucre, Cochabamba e incluso Potosí, para trabajar una visión de desarrollo que convierta al Beni en un eje de conectividad.

El nuevo tramo permitirá vincular Beni con Cochabamba, sin pasar por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).

“Ahora se ha dicho no (la decisión de corregidores del Tipnis de negar la construcción de la carretera), respetamos la idiosincrasia de nuestros hermanos indígenas para cuidar, salvaguardar su territorialidad, tienen razón, por lo tanto, nosotros respetamos su posición y además nos unimos a su defensa (...) Ahora nosotros no podemos decir no al desarrollo tan anhelado de nuestros hermanos benianos, productores, ganaderos, agricultores”, remarcó Unzueta.

Una vez firmado el decreto, el gobernador del Beni sostendrá un encuentro con autoridades de los municipios paceños involucrados, este miércoles en la localidad de Palos Blancos.

Una carretera casi completa

Los tramos que componen esta nueva carretera, en su mayoría ya están construidos e incluso asfaltados, Trinidad - San Ignacio, casi completamente asfaltado, San Ignacio - San Borja, a punto de concluir el asfalto completo del tramo, San Borja - Yucumo, asfaltado, Yucumo - Quiquibey, asfaltado, Quiquibey - Palos Blanco, asfaltado.

Palos Blancos - Covendo, Covendo - Cocapata, Cocapata - Tiquipaya son tramos de tierra, incluso un sector de la vía aún no está abierto completamente, pero una vez concretado el proyecto entre las gobernaciones, se procederá a habilitarla con recursos de los mismos municipios interesados.

“Nosotros ahora tenemos la posibilidad de convertir este sueño dorado que el Beni se convierta en el nuevo polo de desarrollo nacional, y porque no decir de Sudamérica, a través de esa posición geográfica privilegiada”, concluyó el gobernador Unzueta.

La representación del control social de dicha región expresó su satisfacción por la concreción de este proyecto.