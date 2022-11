Gobierno anuncia queja internacional por la inseguridad alimentaria a causa del paro en Santa Cruz

Sostuvo que las personas tienen derecho a protestar, pero no a bloquear el alimento a las familias bolivianas y particularmente a quienes viven en Santa Cruz.

“Lo más alarmante es que pese al poco alimento que pueda llegar es que la gente no puede comprar, no puede acceder a la comida por los bloqueos, por el trámite que significa llegar a los lugares de abastecimiento, pero ante todo por la falta de recursos, no tiene plata la gente para acceder a los alimentos”, dijo el Ministro.

Agregó que esta situación es un “genocidio masivo” de gente vulnerable a la seguridad alimentaria. En ese marco, exhortó a levantar los bloqueos y el paro cívico que se registra desde hace un mes en Santa Cruz por el pedido de censo 2023.