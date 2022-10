Gobierno confirma dosis anual de refuerzo contra la Covid-19

La autoridad afirmó que al momento no se ha superado “el factor de pérdida programada” en cuanto a vacunas, y recordó que ya no se administra dosis únicamente en los centros masivos sino en cualquier centro de salud.

“Nosotros ya no estamos hablando de cuarta o quinta dosis, sino de una dosis anual de refuerzo. Hemos garantizado que todos aquellos bolivianos y bolivianas, que haya transcurrido su última dosis más de seis meses, están habilitados para poder recibir una dosis de refuerzo, independientemente del número de dosis que haya recibido”, indicó en rueda de prensa.

“Antes, cuando no teníamos vacunas, de una frasco que teníamos cinco dosis, teníamos que convocar a cinco personas, tenerlas listas, abrir el frasco y utilizar las cinco dosis. Hoy no. Hemos tomado la determinación de que si una persona llega al centro de salud, para no perder la oportunidad de vacunación, aperturamos el frasco y vacunamos a esta persona, aunque se pierdan estas cuatro”, detalló.

“Esto, teniendo la premisa de que tiene más valor la vida de un boliviano que una dosis de vacuna. Hasta el momento, pese a estas estrategias, no hemos superado nuestro factor de pérdida programada. En ese sentido, vamos a pedirle nuevamente a la población boliviana que acuda a los centros”, añadió.

Esta semana se reportaron 463 nuevos contagios por Covid-19, lo que supone un 35% menos que la semana anterior. De esta forma, ya suman nueve semanas consecutivas en descenso en el marco de la desescalada de la quinta ola.