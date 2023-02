El Gobierno responsabilizó a la Gobernación de Santa Cruz por la falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales y se compromete a cubrir todos los gastos de los niños que padecen dengue y están internados en el Hospital del Niño Mario Ortiz. Las autoridades departamentales niegan la falta de fármacos.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, explicó a Página Siete que el Sistema Único de Salud (SUS) cubre todo el tratamiento del dengue. “Los medicamentos no son complejos”, resaltó. Sin embargo, la autoridad responsabilizó a la Gobernación por no haber comprado los fármacos. “Siguen sin usar 17 millones de bolivianos del año pasado. Ni siquiera hicieron la solicitud de uso de esos recursos”, dijo.

Terrazas indicó que la Gobernación cruceña ni siquiera inició los trámites para la transferencia de recursos del SUS para sus hospitales. Reiteró que las gobernaciones tanto de Santa Cruz como de Beni son las únicas del país que no solicitaron recursos, “por eso no tienen nada en sus farmacias”. Anunció que realizarán un operativo por los nosocomios para confirmar la situación de sus farmacias.

El director de Gestión Hospitalaria del Sedes Santa Cruz, Javier Esteban Herrera Parra, dijo que el presupuesto de la gestión pasada del SUS se ejecutó en el 99%; “por lo tanto, con ese 1% no se puede hacer nada”. Afirmó que evidentemente el SUS cubre todos los medicamentos de dengue leve y moderado, pero de los pacientes graves, que llegan a tercer nivel, no se cubre en su totalidad “debido a la complicación que genera el virus”.

Insistió que pese a ello, la Gobernación intenta cubrir la demanda de fármacos. “Se hizo el proceso para comprar medicamento” de algunos que están por terminarse y de otros que faltan, “pero no son más de tres artículos”, dijo.

Sin embargo, una de las doctoras del área de Emergencias del Hospital del Niño, que prefirió no dar su nombre, relató que les prohibieron dar recetas a los padres, también les indicaron que no pueden conversar con los medios de comunicación. “No podemos dar recetas porque se hizo mucha polémica, porque el SUS no está cubriendo todos los medicamentos y los papás salen en los medios de comunicación indicando que no tienen plata para pagar”, indicó.

Aseguró que la orden se hizo de forma verbal y no de forma escrita, por eso aseguró que ahora nadie solicitará fármacos.

Una de las voluntarias del nosocomio dijo a Gigavisión que hasta hace unos días sí se entregaban y que ellas se encargaban de ayudar a los padres que no tenían. “Por órdenes de arriba no se podrá dar esas recetas ni a los padres ni a los voluntarios”.

Ante ello, el ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró ayer que la población fue sometida a la entrega de recetas. “No sabemos con qué intención, intentando que el SUS no cubra los tratamientos para el dengue, (sin embargo) con total solvencia debemos decir que nosotros vamos a garantizar que el tratamiento para esta enfermedad sea totalmente gratuito para esta enfermedad”, dijo.

Agregó que se instruyó a la viceministra responsable del área del SUS que logre garantizar que los niños, adultos y adultos mayores reciban medicamentos gratuitos a través del SUS. Además, indicó que se amplió la capacidad hospitalaria con 236 camas de hospitalización y cuidados intensivos.

También se instruyó que, a través de convenios, los seguros a corto plazo pongan a disposición a pacientes de terapia intensiva.