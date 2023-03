“En el tema de la nota que hemos enviado con la respuesta a la contrapropuesta es justamente para que ellos lo analicen, fundamentando algunos temas, así como ellos nos han fundamentado, desde un punto de vista técnico y un punto de vista legal y de la misma forma hemos remitido y hemos planteado que ni bien tengan los resultados, que nos digan ellos el día, la hora, para poder sentarnos nosotros, estamos esperando eso. Aquí las puertas están abiertas, no estamos saliendo, no estamos viajando, sino al contrario estamos predispuestos y atentos para poder dialogar”, declaró.

La autoridad señaló que el tema del presupuesto será tratado el lunes con la Central Obrera Boliviana (COB) y subrayó que el tema del congreso educativo ya está encaminado para su organización, del mismo modo reiteró que en cuanto al déficit histórico de ítems se analiza la situación de Santa Cruz, Oruro y Potosí, y que en Beni, Pando, Chuquisaca y en la ciudad de La Paz no son necesarios.

Mientras que desde el Magisterio se advirtió con masificar las medidas de presión y se anunció un posible paro indefinido la próxima semana.

“El paro es indefinido a partir del lunes si el Gobierno no da solución se nuestras peticiones, no nos importa que nos descuenten”, señaló Elba Choque, dirigente del magisterio.

El sector cumplió su tercer día en huelga de hambre y los piquetes se suman en diferentes regiones del país.

Desde el Ministerio de educación se indica que se estaría presionando a los padres de familia de algunas unidades educativas a apoyar las protestas del magisterio.

“Hay tantas denuncias que están llegando y no podemos amedrentar a nuestros padres de familia (...). Papá, mamá, no se haga llevar por estos amedrentamientos por esta desinformación, le están generando zozobra, susceptibilidad que no es real”, manifestó Pary.