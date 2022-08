Gobierno descarta daño en río Pilcomayo; contradice a Tarija

Apartir de un informe técnico, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua concluyó que la contaminación minera en el río Pilcomayo “es nula” y que además no se registraron daños a la fauna. El reporte contradice al emitido por la Gobernación de Tarija que determinó que el agua no es apta para el consumo humano.

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, señaló que la contaminación “es nula”. “Con datos técnicos se puede indicar que la contaminación es nula en el río Pilcomayo. Por lo que decir lo contrario es solo brindar especulaciones sin ningún fundamento”, aseguró la autoridad.

Herrera contó que luego de conocer del colapso del dique de colas cerca de la comunidad Agua Dulce, en Potosí, el 23 de julio, un equipo viajó a la zona para la toma de muestras del líquido y los sedimentos mineros. Añadió que el nivel de acidez de las aguas en el área oscila entre los 2,84 PH (potencial de hidrógeno) y los 7,02 PH, por lo que “la vida de los peces no está en riesgo, dado que ellos viven en un rango de PH entre 6,5 y 7,5”. Sobre la calidad del agua para el consumo humano, Herrera hizo notar que habitualmente las personas consumen agua potable con un PH de 7. “Actualmente nuestro equipo de campo señala que el agua en el lugar crítico punto clave marca PH 7, lo que significa que no hubo afectación a sistemas de vida acuática. Cuando hablamos de datos de laboratorio, absolutamente estamos seguros para afirmar que la contaminación es nula, no hay afectación a los sistemas de vida”, puntualizó.

El viceministro indicó que toda la documentación técnica será remitida a la Cancillería, para que se envíe a los países vecinos. En Argentina había preocupación por las denuncias de contaminación al río.

Informe tarijeño

El lunes 15 de agosto, el director de Gestión Ambiental y Riesgos de la Gobernación de Tarija, Reiner Figueroa, confirmó que después de haber realizado pruebas de laboratorio al agua del Pilcomayo concluyeron que el líquido “no es apto para el consumo humano”.

Agregó que durante los primero días de agosto se recolectaron dos muestras de agua del río que se enviaron a un laboratorio que arrojó esos resultados.

En tanto, ayer el municipio de Villa Montes declaró alerta naranja por los indicios de contaminación del Pilcomayo, anunció David Ceballos, director del Comité de Emergencia Municipal. “Determinamos activar la alerta naranja que activa a todo el municipio para llevar adelante el monitoreo y estudio de las aguas del Pilcomayo”, enfatizó.

Los pueblos weenhayek, que viven en las riberas del afluente, expresaron su preocupación por las denuncias de contaminación del río Pilcomayo.