El concejal cruceño Manuel Saavedra pidió al Gobierno que autorice el ingreso de vacunas contra el dengue para su municipio. El Ministerio de Salud respondió que se debe hacer un estudio “minucioso” para la aplicación de las vacunas y descartó -por el momento- su uso tal como lo recomendó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Un experto dijo que no se puede colocar un inoculante en un solo municipio.

“El grupo de asesoramiento estratégico de inmunización de la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS no recomienda esto (la aplicación de vacunas) para la utilización en brote, no recomienda la coadministración con otras vacunas, dado que aún no se dispone de datos sobre la seguridad e inmunogenicidad en estas condiciones”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El martes, el pleno del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó un proyecto de ley para que la comuna cruceña inicie las gestiones para adquirir la vacuna tetravalente contra el dengue, de la empresa japonesa Takeda, con el objetivo de paliar el avance de la enfermedad.

Manuel “Mamén” Saavedra, concejal por Demócratas de Santa Cruz, demandó la aprobación de la compra de vacunas. “De cada 10 muertos por dengue, ocho están en Santa Cruz, que tiene más de la mitad de los casos a nivel nacional. El sistema de salud está colapsado, hay madres que sufren todos los días, ven a sus hijos agonizando en los hospitales”, lamentó.

El concejal instó al ministro Auza a permanecer en su región. “Sería bueno que el ministro (de Salud) venga a Santa Cruz y vea lo que estamos padeciendo los cruceños (por el dengue)”.

Auza respondió que la provisión de vacunas es una determinación del Ministerio de Salud como ente rector que estudia y determina su uso en territorio boliviano. “Tiene que tomarse con la seriedad correspondiente, con elementos que demuestren seguridad al momento de aplicarlas”, según una nota del ministerio.

Explicó que la primera vacuna candidata y disponible en el mercado es CYD-TDV (Dengvaxia de Sanofi Pasteur), una tetravalente viva atenuada que ya ha sido registrada en al menos cinco países para su uso en personas de nueve a 45 años y requiere tres dosis en un esquema administrado en secuencia de cero, 6 y 12 meses. Se requiere haber tenido contacto con el virus para recibir el inoculante.

Añadió que la vacuna Qdenga, de laboratorio Takeda, que fue licenciada recientemente en Brasil, aún se aplica en el servicio público de ese país. “Ya analizamos esta posibilidad, seguimos debatiendo, existen recomendaciones del grupo de asesoramiento estratégico de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud que recomiendan que éste no es un momento pertinente para su uso”, enfatizó.

Guillermo Cuentas, exministro de Salud, confirmó que no es oportuna la aplicación de una vacuna en sola una región. “No se puede hacer campañas de vacunación por departamentos o municipios. Una campaña debe tener un carácter masivo; además responde a un esquema y a un programa de inmunización que tiene protocolos a cumplir”, afirmó.

Cuestionó la forma de aplicación. “Santa Cruz no es un municipio cerrado, hay un intercambio urbano del área metropolitana. ¿Traerán vacunas para todo el departamento? porque estaría extendiendo sus competencias”, dijo y añadió que no es pertinente vacunar sólo a los residentes de la capital porque llegarán personas de otros municipios.