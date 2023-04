En tanto, el ejecutivo de la Cteub, Ludbin Salazar, resaltó que “no es suficiente flexibilizar” la aplicación de la actualización de los contenidos curriculares sino que “se debe paralizar”.

Por ello, cuestionó el término flexibilizar. “Eso qué significa, ¿que unos apliquen y otros no?, ¿Que se va aplicar por unos meses y otros no? No está claro. La educación no es un carnaval, No podemos hacernos la burla”, enfatizó Salazar.

Por ello, reiteró que si el Gobierno está “cediendo en ello”, de una vez que “suspenda o paralice la aplicación de ese currículo para que se pueda entablar el diálogo. Nada le cuesta”.

Esta es la quinta semana que comienza de movilizaciones del sector y aunque los maestros afirman que están cansados aseguran que no descansarán hasta lograr su objetivo.