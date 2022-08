Gobierno sobre el Pilcomayo: “La contaminación es nula, no hay afectación a sistemas de vida”

La mañana de este viernes, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, informó que la ruptura del dique minero en Potosí no generó ninguna afectación a los sistemas de vida del río Pilcomayo.

“Cuando hablamos con datos de laboratorio, absolutamente estamos seguros para afirmar que la contaminación es nula, no hay afectación a sistemas de vida, por eso nosotros estamos trabajando con indicadores clave. A la fecha no se registran, no hay testimonios (de afectación), entonces debemos estar tranquilos”, dijo.

Herrera indicó que en la zona en la cual se derramaron los tóxicos, y 32 kilómetros río abajo, no existen peces porque no es un sitio habitable debido al nivel de acidez del agua y la disminución de la misma.