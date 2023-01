Maestros, padres de familia y estudiantes rechazan que los textos escolares incluyan contenidos que hablen sobre “golpe” de Estado. Un dirigente denuncia que existen temas que generan regionalismo.

El Ministerio de Educación admite que lo del golpe está dentro de los textos escolares de sexto de secundaria del año pasado, pero dice que este dato ya no forma parte del nuevo plan curricular y que fue reemplazado por ruptura constitucional.

“En los textos de sexto de secundaria ‘hablan de golpe de Estado’. Nosotros no podemos ser parte de algo que nunca ha ocurrido; la figura no está clara para los bolivianos sobre lo vivido en 2019. Para nosotros fue una rebelión del pueblo en su conjunto por el cansancio que demostró la pésima administración del gobierno de Evo Morales. Por eso, nosotros no podemos decir a los estudiantes eso y confundirlos”, indicó el representante del magisterio urbano de El Alto en la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Álex Mendoza.