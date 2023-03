Influencers, representantes de la Iglesia Católica y otras personas denunciaron excesos de agrupaciones radicales de feministas que salieron a marchar el miércoles por el Día Internacional de la Mujer. Hubo golpes, patadas y daño a parroquias de al menos cinco departamentos.

“Estoy aquí en el centro”, dijo en una transmisión en directo en su cuenta de TikTok, la influencer Lu, quien relató la pesadilla que vivió cuando con su esposo Josh intentaron sumarse a la marcha de grupos feministas que realizaron una protesta por el centro paceño.

“He venido con mi esposo a apoyar la marcha (feminista), apoyando a las chicas porque él toda la vida me respeta y también mis derechos”, relató, sin embargo contó que las activistas “le han comenzado a botar diciéndole que era un macho acosador (cuando) les dije, que era mi esposo, ellas han comenzado a gritar, ‘que sea tu esposo no quiere decir que no sea un acosador’. Me siento muy mal”, lamentó ella entre lágrimas.