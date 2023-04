La miel y la hiel

Gonzalo muestra optimismo en cada palabra. Respira hondo para responder que hay dos momentos amargos que le toca vivir por ser periodista. El primero es el tener que alejarse de su familia muchas veces por el trabajo que realiza. “Sabemos, quienes somos periodistas, que este oficio demanda las 24 horas y los siete días de la semana, no podemos decir que tenemos un día libre”.

Y el segundo es el proceso penal que tiene en su contra, el cual sigue pendiente. “No tiene ni pies ni cabeza, es un proceso administrativo que lo volvieron penal”, asegura. Sin embargo, por este caso que ya es de conocimiento público se tiene consecuencias, pues hay personas que trabajaron con Gonzalo que ahora no pueden encontrar trabajo porque los tildan de “pititas”. Eso, para el periodista es una situación que lo desmotiva y le genera impotencia.

No obstante, pese a esta lucha en los estratos judiciales asegura que su trabajo le trae grandes satisfacciones, como el hecho de ver resultados de sus talleres en los niños, quienes le demuestran con canciones o de otras formas todo lo que aprendieron. O cuando algún ciudadano le agradece el trabajo que hace en Encontrados y lo motiva a seguir adelante.

“Ha sido nuestro auxilio, esa llanta de salvación. En este tiempo tan difícil para todos y en especial para nosotros los periodistas, Encontrados nos ha permitido poder comunicarnos y estar con la población y además vivir de lo que hacemos, honestamente”.

No olvida que en su afán de seguir trabajando en el periodismo fue echado del Canal 18 y también de un medio de comunicación de El Alto. Justamente su línea crítica lo llevó a tener que luchar también por mantenerse vigente y mantener a sus seguidores.

Gonzalo dice que seguirá con los talleres de oratoria, que le gusta viajar y compartir sus conocimientos con la gente, desde amas de casa hasta personas que quieren dedicarse a la política en unos años.

Pero el periodismo lo lleva en las venas. “Nos dicen siempre ‘¿por qué no te dedicas a otra cosa? No podemos, no puedo. Esto es lo que sé hacer. No me arrepiento de nada, no cambiaría por nada el periodismo”. “¡Qué tal amigos, muy buenas tardes!”, Gonzalo comienza Encontrados y su labor vuelve a comenzar.