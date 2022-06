Gran Poder: se podrá bailar sin barbijo y policías controlarán carnet de vacunas

“Bailé 20 metros en la preentrada y casi me desmayo. Estaba con barbijo”, dijo el alcalde Iván Arias para justificar que los bailarines no usen esta medida de bioseguridad en la entrada del Gran Poder prevista para este sábado. Lo que sí se controlará -con más de 3.000 policías- es la presentación del carnet de vacunación con la tercera dosis, además se vigilará que los folkloristas no consuman bebidas alcohólicas durante el recorrido.

“Imaginen bailar tinku con barbijo o ya quisiera ver a uno bailar caporal con barbijo. (Los fraternos) se están poniendo la máscara, pero lo más importante es la vacunación porque ahí encontraremos la mayor protección (...) Seamos tolerantes”, dijo el alcalde Iván Arias, ayer luego de una reunión con la directiva de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder y los principales pasantes de la fiesta.

Arias explicó que el uso de barbijos en los bailarines impide su normal desenvolvimiento. Lo mismo ocurre con los músicos de las bandas, que no pueden usar esta medida de bioseguridad para interpretar sus instrumentos.

Este encuentro se hizo para coordinar tareas y controles que eviten la propagación de la covid luego del descuido que se propició en la preentrada del pasado domingo. Muchos de los bailarines no presentaron su carnet de vacuna con la tercera dosis y hubo un exceso en el consumo de bebidas alcohólicas.

Arias solicitó a la directiva dos requisitos para que la “fiesta brille”. “Este año es el primero y es el estreno de la declaración de Patrimonio Inmaterial (otorgada por la Unesco). Por eso (se debe cumplir) el cero consumo de bebidas alcohólicas de los fraternos a lo largo del trayecto y todos deben portar su carnet de vacuna en tercera dosis. Estos dos requisitos serán cumplidos por la asociación y pasantes mayores con sus respectivos medios”, dijo el burgomaestre.

La comuna implementará anillos de control para que no puedan pasar los fraternos que no cuenten con su carnet de vacunación anticovid o que tengan aliento alcohólico.

Además, cada fraternidad se comprometió a contratar un equipo de seguridad que estará acompañado de personal de la Alcaldía. “Acompañaremos y sacaremos (a los infractores). En todo caso, en los círculos de control no podrán entrar. En estos controles verificaremos el tufo y el carnet de vacuanción”, dijo.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, anunció el desplazamiento de 3.700 efectivos y dijo que habrá agentes encubiertos o vestidos de civil para controlar el consumo excesivo de alcohol.

“Tendremos talento humano vestido de civil que se trasladará a los lugares de alta conflictividad para evitar que quienes consumen bebidas alcohólicas sean víctimas de atraco”, afirmó el oficial de la Policía.

Informó que se controlará el tráfico por vías alternas, se desplazará personal a zonas donde pueda existir el exceso de consumo de bebidas y evitará exceso de ruido en algunos locales.

El Alcalde destacó que La Paz es el municipio que más vacunados tiene en tercera dosis con más del 80%.

Control interno

El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, Joaquín Quispe, agregó que cada uno de los representantes de las 76 fraternidades firmó una resolución de cumplimiento de estas medidas que, de ser incumplidas, serán pasibles a sanciones que serán determinadas por la magna asamblea de la asociación que preside.

“Hemos coordinado con las autoridades de Estado y la Alcaldía, tenemos un acuerdo con los fraternos. Ellos deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad y nos hemos comprometido a precautelar la salud de nuestros fraternos”, aseguró.

Quispe contó que instruyeron -a través de una resolución- la presentación del carnet de vacunación como requisito indispensable. “No lo estoy diciendo yo, lo dijeron nuestras autoridades y como representante de la asociación haremos cumplir esta resolución”, dijo el presidente de la asociación.

La entrada volverá a las calles paceñas después de dos años de ser suspendida a causa de la pandemia y para evitar la propagación del coronavirus.