“Es una ingobernabilidad total. En el municipio y a nivel (del Gobierno) central, todos siguen en campaña política y nadie se ocupa de esta área. No hay guardaparques, no hay control de asentamientos. Al finalizar el canal Isuto, es un camino de extracción de áridos y agregados, y han deforestado 5 o 6 km paralelos al canal”, dice Quiroga.

Cristina Prado, miembro del colectivo Árbol, explica que el cordón ecológico tiene una importancia que va más allá de ser un obstáculo para el ingreso del río a la ciudad y a toda la región metropolitana, que no es poco. “Es un regulador de clima, de temperatura. Es un albergue de diversidad biológica cercana a la ciudad. Una vez medimos la temperatura, en una zona arbolada y en una zona de estacionamiento de un supermercado. La diferencia era de 4 grados, sólo a 100 metros de distancia”, dice. Y el dato no es menor en una ciudad cuyos habitantes sufren, más que disfrutan, del calor del verano que suele llegar a los 38°.

Inversiones privadas

Junto con la penetración hormiga en el área forestal, están las inversiones privadas que impulsan grandes infraestructuras principalmente para cruzar el río y desarrollar el Urubó, en el municipio de Porongo, cruzando el río, con sus proyectos inmobiliarios. El primer puente con inversión privada fue el “Mario Foianini” para desarrollar la urbanización Colinas del Urubó a fines de los 90. En septiembre de 2022 se inauguró una ampliación, o doble vía, de esta obra. En esa misma línea, hace tres semanas se anunció la licencia ambiental para un segundo puente, que se anuncia costará 12 millones de dólares, cuyos inversores pretenden desarrollar la urbanización UrubóVillage, también en la otra orilla.

Y de este lado del río, en la propia capital cruceña, la zona de Equipetrol se ha desarrollado con edificios que no dejan de crecer casi aledaños a los restos del cordón, pues en ese punto está el puente Mario Foianini.

Las activistas manifiestan su acuerdo con el desarrollo de la ciudad, pero con un desarrollo con sostenibilidad, planificado e inclusivo. Para Cristina Prado, la presión más grande viene de las inmobiliarias con proyectos para urbanizar terrenos en los alrededores del cordón y en la orilla de enfrente, con el agravante de que urbanizar un terreno rural no tiene vuelta atrás.

“Si bien ha aumentado la población, no a la velocidad en que se urbaniza. Hay hectáreas de urbanizaciones fantasma que no son habitadas por nadie, y en el corto plazo van a seguir así. Hay más oferta que demanda y quien compra lotes en el Urubó no es por una necesidad urgente de construir una vivienda, sino por tener un lote de engorde, para obtener plusvalía”, dice Prado. Este dato coincide con los agentes inmobiliarios que informan que desde empresas hasta individuos compran bienes inmuebles con la idea de que su valor se multiplique con el tiempo. En un estudio sobre la renta del suelo en la región metropolitana cruceña, el arquitecto Fernando Prado también estima que por acción de los capitales inmobiliarios hasta este momento “se ha ‘loteado’ de aquí para los próximos 30 años”, lo que implica que en el año 2035 “se estaría recién con una densidad de 30,8 hab/ha, o sea con una densidad menor de la que tiene hoy el municipio de Santa Cruz”.