Gripe aviar: detectan segundo brote y advierten riesgo de contagio humano

Róger Carvajal, especialista en inmunología de la UMSA, dijo que hasta 2007 se creía que la gripe aviar no afectaba a los humanos. “Luego se descubrió que contagia a las personas que están en contacto con las aves infectadas porque se puede transmitir a través del polvillo de las heces fecales de las aves y por su saliva”, declaró

El primer caso se detectó en una granja avícola en Sacaba, informó el vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Cochabamba, Iván Carreón. “Las muestras fueron al Senasag y los controles se hacen a granjas vecinas. Aún no tenemos reportes y si hay más problemas se confirmarán esta semana, pero en el primer caso se debe hacer entierros sanitarios con cal y desinfectantes para evitar que avance la enfermedad”.

Guillermo Cuentas, exministro de Salud, aseguró que la gripe aviar tiene una “alta tasa de letalidad” en los seres humanos que llega al 50%. Es decir que una de dos personas enfermas puede llegar a fallecer y este porcentaje es más alto que el Covid-19 en su primera ola. “En Bolivia, detectaron el subtipo H5 N1 (de gripe aviar) que produce infecciones respiratorias severas, trastornos gastrointestinales, tiene un alto riesgo”.

Cuentas aseguró que la sintomatología va de moderada a severa: comienza con un ataque del tracto respiratorio como muchas enfermedades virales, insuficiencia respiratoria, ataque en el sistema abdominal, incluso neurológico que puede producir encefalitis (inflamación del cerebro), meningitis, vómitos, diarreas, insuficiencia respiratoria aguda hasta choque séptico que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo debido a esta infección. Cuentas aseguró que se debe iniciar el tratamiento inmediatamente ante cualquier sospecha de contagio.

Esta enfermedad se transmite, principalmente, por las aves migratorias; sin embargo, el Senasag también prohibió la salida de pollos desde Sacaba a Cochabamba y luego al resto del país a fin de evitar más brotes.

Carrión dijo que extremaron las medidas de bioseguridad de los trabajadores de las granjas. “Estamos impartiendo charlas y capacitando a nuestros asociados. El 95% de las granjas de Cochabamba están registradas en el Senasag y cumplen las normas de bioseguridad”.

Aseguró que serán “más estrictos” en el control, evitarán que extraños entren a los criaderos. En caso de tener algún nuevo brote se lo conocerá esta semana. Además, garantizó que los mataderos son “de primera línea” y ofrecen el producto apto para el consumo.

El inmunólogo Carvajal advitió que las personas que crían aves en sus domicilios deben tener mayor cuidado con estos animales. Deben protegerse al momento de limpiar sus corrales y evitar que entren en las casas o acercarse.

Veterinarios identificaron algunas señales de la gripe aviar en aves como: muerte repentina; falta de energía, apetito o coordinación. También presenta una decoloración, adquieren un tono morado y/o inflamación de varias partes del cuerpo; diarrea; descarga o flujo nasal; tos, estornudo; y producción reducida de los huevos y/o huevos de cáscara blanda o deformes.

La carne de pollo es permeable, eso quiere decir que bacterias o virus pueden penetrarla y los cocineros también aprovechan de esta cualidad para marinar la carne y darle mayor sabor. Por ello, los expertos recomiendan cocinar bien este alimento y evitar la contaminación cruzada; es decir, que el agua con que se lavó o las salpicaduras que puede producir su preparación no lleguen a otros alimentos. Una vez preparado el pollo se debe limpiar y desinfectar el mesón o bandeja.

Aníbal Cruz, secretario de Salud de la Alcaldía de Cercado, en Cochabamba, aclaró que si la carne del pollo infectada no podrá contagiar a la persona si es que se lo cocina de forma adecuada. “Los riesgos que se vuelvan a transmisión humana son bajos. Las intervenciones del Sedes en sacaba van a poder romper esa cadena y evitar que se propague en los animales, en las aves domésticas como las de corral”, resaltó.

Roger Carvajal, mientras tanto, apuntó que la enfermedad no se transmite por la carne de aves bien cocinada porque el virus se elimina. “La infección está en las heces fecales y en la saliva de las aves y no en la carne pero -para prevenir las infecciones- hay que cocinarlos; en especial los huevos sólo hay que comerlos cocidos y evitar su consumo crudo”, como algunas personas suelen hacerlo a través de jugos. “Por lo general, los huevos de granja vienen limpios, pero si hubiera huevos con heces alrededor, hay que lavarlos antes de su manipulación y ser cocinados. Si están cocidos no habrá transmisión. La recomendación es cocer muy bien la carne”.