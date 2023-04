Aseguró que ahora lo que espera es que se retome con la construcción pues la población necesita urgente ese nosocomio.

Meneses indicó que en la gestión anterior “de forma irregular” se adjudicó una nueva empresa y no cuenta con una empresa supervisora, por lo que ahora se realiza el análisis de cómo vamos a impulsar la supervisión de forma interina a cargo de la Aisem. “Corresponde realizar la licitación para que se acompañe la obra. Nos encontramos limitados, si no existe un pronunciamiento de la justicia y no se resuelve el proceso, no vamos a poder llevar adelante el proyecto. Está paralizado”.