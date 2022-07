Hallan los restos de un hombre sindicado de feminicidio en una iglesia de Oruro

La Felcc investiga las causas de la muerte, “ya sea por suicidio o por terceras personas”, acotó.

Hasta el último momento de su vida, el acusado aseguró que era inocente. Así lo establece uno de los últimos audios que envió a sus compañeros, en el que pide que le den “cristiana sepultura”.

“Lo único que voy a pedir es que me den una cristiana sepultura, dirigiéndome a mi Sindicato Avicaya, al cual pertenezco. No tengo familia alguna en este sector (...). Les reitero compañeros, yo soy bien inocente, no he cometido ningún delito, sin motivo me han incriminado a pedido de Diego G.”, se escucha en un audio publicado por Fides.

La semana pasada, los comunarios de Totoral se movilizaron tras registrarse un presunto feminicidio. Los allegados denunciaron que la mujer era víctima de agresiones.