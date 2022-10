Halloween sale de la zona Sur, se extiende a El Alto y llega a las villas

La fiesta de Halloween, que se celebra esta noche, tiene más alternativas para pasar un momento de terror, ya que esta actividad no sólo se realiza en la zona Sur de la ciudad de La Paz, pues ahora se extiende a la urbe alteña y a las villas paceñas.

Desde que se impuso la moda, la calle 21 de Calacoto y otras calles aledañas se convertían en el punto de visita para pedir dulces la noche del 31 de octubre, pero ahora la cita también se realiza en varios barrios de El Alto.

“Desde hace algunos días hemos habilitado la Casa del Terror, cerca a la plaza del Thinku, en Ciudad Satélite, de la ciudad de El Alto”, afirmó el pastor de la Iglesia La Casa del Alfarero, Ronald Quispe.

Destacó que en estos espacios se armó este ambiente con la temática “El infierno”, con todos los personajes que están a su alrededor, aunque el principal es el diablo y sus demonios.

Resaltó que esta congregación también tiene otras casas similares en otros barrios, como Mercedario y Los Andes. “En las visitas la gente se asusta, hay escenas del demonio, de sangre, todo con el fin de que la gente pase un momento divertido, pues al final existe un mensaje familiar que lo descubren los que visitan”, comentó. El recorrido dura 30 minutos y el costo de ingreso a este espacio es cuatro bolivianos.

En la Terminal Metropolitana también está El Túnel, donde los actores representan a leyendas de la construcción de ese edificio. El costo del ingreso es 30 bolivianos y la pareja 50.

Si ingresan niños, la temática es distinta y el costo es 20 bolivianos para ellos. El espacio estará abierto hasta el próximo 13 de noviembre.

Además, esta noche se convoca a la Convención de Halloween El Alto 2022, en la que participarán actores y habrá música.

“Es la primera vez que se realiza esta actividad, con el fin de convocar a los jóvenes de El Alto a este espacio para evitar conglomeraciones en otros espacios que son muy hacinados”, indicó el director de TVmos Bolivia, Adrián Huanca.

Asimismo, los habitantes de esa ciudad se convocaron a El Prado de El Alto, ubicado en la zona Santiago I, donde también se hará un recorrido de terror, donde los dueños de las tiendas invitarán dulces a los niños.

Pero la gente no sólo realiza actividades en esa ciudad, ya que este año es el segundo consecutivo que los vecinos de la zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz armaron la “Ruta del terror”, para sumarse a las actividades que se organizan por la también denominada Noche de Brujas.

“Mi traje ya está listo, voy a disfrazarme de Jeyson Borges. Mis papás me dijeron que esta vez no me llevarán a la zona Sur, porque en mi zona habrá un recorrido”, contó Boris, quien espera con ansias este día.

Esta actividad comenzará a las 18:00 con una caravana de motociclistas. Además en el recorrido se habilitaron ocho puntos de terror y cuenta cuentos.

El recorrido comenzará en la plaza Hermanos García Lanza, luego bajará por la calle República hasta la plaza Huallparrimachi, también pasará por calles aledañas, como la Asunción.

Los dueños de las tiendas preparan dulces y armarán escenografías de terror para todos los participantes de este evento.

En Villa San Antonio también organizan la Ruta de la Integración, la cual promete pasar la noche más escalofriante del año.

La actividad se realizará en la Subalcaldía. Comenzará con una caravana de motociclistas y habrá premios para los mejores disfraces de los participantes.