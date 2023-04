Esta experiencia es única en Cochabamba, aunque mataderos de Sucre, Santa Cruz, Oruro y La Paz ya procesan la sangre –aunque su producción no suele ser continua- reduciendo los niveles de contaminación que generan los restos de los bovinos y porcinos, sobre todo porque la mayoría son desechados en cuencas, en los ríos, lagos, canales de desagües, alcantarilla o al suelo. “Muchos mataderos del departamento desechan la mayor parte de la sangre a las alcantarillas, lo que va, consecuentemente, al río. De ahí nace la idea de procesar la sangre bovina o porcina para obtener harina. Se recolecta casi el 80% de la sangre de los animales que son faenados en el matadero, entonces, el costo ambiental es mucho mayor. Dejamos de contaminar a las cuencas del municipio de Sacaba”, dijo Samuel Barja, administrador del Matadero Municipal de Sacaba.

Pero esta harina no es apta para el consumo humano, es más bien un fertilizante rico en aminoácidos, ideal como abono para plantas o alimento para las mascotas (perros y gatos), los peces y aves. Tiene una textura granulada similar a la arena, su color es rojizo oscuro y exhala un intenso olor a morcilla (embutido con base en sangre cocida).

Procesar la sangre bovina no es morosa ni complicada. Página Siete visitó el Matadero Municipal de Sacaba para conocer esta alternativa ecológica e innovadora que busca aprovechar los desperdicios de las vacas y los cerdos sacrificados en los mataderos. Según la explicación de Barja, primero se recolecta la sangre en turriles tras la faena del ganado (cada día se hace entre 200 a 300 litros), el líquido de esos recipientes es succionado por un motor hasta la plancha de distribución, donde la dispersa a unos tambores que funcionan con vapor caliente. Allí inicia la cocción por rotación a una temperatura que, dependiendo de la cantidad, puede variar entre 30 a 50 grados centígrados.

Sin mercado

La harina que procesan aún no puede ser comercializada ni ofrecida en el mercado interno debido a la falta de una reglamentación municipal, que está en análisis, que norme y regule su venta. Sin embargo, estiman que dentro de algunos meses será aprobada.

“No lo sacamos a la venta. Está en revisión nuestro reglamento para la venta, porque todo tiene que ser normado. La propuesta se encuentra en asesoría legal. Yo creo que en unos dos meses ya vamos a poder sacarlo a la venta”, dijo Trujillo.

Los principales mercados, asegura Trujillo, serían Santa Cruz, porque ahí elaboran alimento para peces, también en el Chapare y Beni, ya que en esas regiones crían peces, como el tambaquí.

En un recorrido por la calle 25 de Mayo, entre Uruguay y Punata, sector donde venden abono o fertilizantes, no se encontró harina de sangre. Las comerciantes reaccionaron extrañadas debido a que desconocían que ese polvo puede ser empleado como humus para las plantas.

“¿Qué busca señora? ¿Harina de sangre? ¿Eso existe? ¿Me dice que es abono para las plantas? Acá no vendemos eso, debe estar equivocada. No sé dónde vendan, pero acá sólo hay abono de la bosta de la vaca, también hay los ecológicos, como de aserrín, pero de sangre, no creo que exista”, asegura con asombro una comerciante de ese sector.